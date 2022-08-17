Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası heyecanı başlıyor
[Ağrı Dağı Tenis Turnuvası-2021 (AA)]
Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın Ağrı'da başlıyor.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 18-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Organizasyona 30'u kadın 120 sporcu katılacak.
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