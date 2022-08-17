Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'da görev yapan 62 yaşındaki matematik öğretmeni geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yıllarca idarecilik yapan, akabinde matematik öğretmeni olarak görevine devam eden 62 yaşındaki 40 yıllık öğretmen M. Yaşar Bulutlu, İzmir'de bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
M. Yaşar Bulutlu, Kıranköy Mezarlığında defnedilecek.
Öğretmenin vefatının ardından bir mesaj yayımlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Canik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi matematik öğretmenimiz M. Yaşar Bulutlu vefat etmiştir. Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
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