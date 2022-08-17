Milli mücadelenin en çetin geçtiği illerden birisi olan, tarihin kültürle harmanlandığı şehir Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlama törenleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinliklerinin bu yıl daha büyük bir coşkuyla ve heyecanla kutlanması bekleniyor.

1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapılacak

Her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Büyük Taarruz Zafer Haftası, bu yıl 24 Ağustos tarihinden başlayacak.

24 Ağustos günü Hava Meydan Komutanlığı ev sahipliğinde 10.00 ile 19.00 saatleri arasında TSK Harp Silah Araçları Sergisi görücüye çıkacak.

100. yıl çerçevesinde bu yıl ilk defa 1922 metre Türk bayrağı 1922 katılımcıyla saat 19.22’de ellerinde meşale olacak 100 gençle başlayacak. Saat 20.30 itibariyle kutlamaların adresi Şuhut Atatürk Evi olacak.

Mustafa Kemal’in Büyük Taarruz zaferi öncesinde Şuhut’ta kaldığı ve karargâh olarak kullandığı Atatürk Evi, protokol üyelerince ziyaret edilecek. Atalarının izinden yürüyecekler Saat: 23.30’dan itibaren kutlamalar Çakırözü Köyü’nde devam edecek. Kahramanlık Türküleri Dinletisi ve Büyük Taarruz Video gösterimi yapılacak.

Zafer yürüyüşü yapılacak

Saat 00.00 olduğunda ecdadımızın 100 yıl önce sırtlarında bir ulusun yüküyle çıktığı Kocatepe zirvesine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Zafer Yürüyüşü başlayacak. Lazer ışık gösterisi ile yürüyüşe katılanlar uğurlanacak.

Sabahın ilk ışıklarıyla Büyük Taarruz ‘un başladığı Kocatepe’de etkinlikler düzenlenecek. Kocatepe’de Mustafa Kemal Atatürk’ün bir ulusun geleceğine yön verdiği askeri harekât tüm detaylarıyla anlatılacak. Kutlamalar çerçevesinde kent daha bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.