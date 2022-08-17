Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y. idaresindeki tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı.

Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sürücü Y.Y. gözaltına alındı.