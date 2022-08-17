Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir tırdan 15 kilo 250 gram uyuşturucu madde çıktı
[Fotograf: AA]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırdan 15 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y. idaresindeki tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı.
Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sürücü Y.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Kaçakçılık Uyuşturucu
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