Güneydoğuda yaz aylarının çok sıcak geçmesi, insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkmasıyla büyükbaş hayvanlar Tahtaköprü Barajı'na girerek serinliyor.

Çobanlar, otlattıkları hayvanların aşırı sıcaklardan dolayı baraj gölüne yöneldiğini ve 2-3 saat baraj gölünde serinledikten sonra otlandığını belirtti.

“Aşırı sıcağa dayanamayıp suya yöneliyorlar”

Büyükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan Perver Bilal, “Hayvanlar suyu gördü mü ona doğru gidiyor. Aşırı sıcaklar onları da etkiliyor. Suya giriyorlar, içiyorlar. Biz hiç yönlendirmeden kendileri baraja doğru yöneliyor. Burada yaklaşık 3 saat kalıyor. Serinleyen hayvanlar kendileri çıkıyor. Suya girince çok rahatlıyorlar” diye konuştu.