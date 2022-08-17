Kırklareli'nde asayiş uygulaması
Kırklareli'nde ekipler tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Kofçaz ilçesi Kocayazı köyünde evinin çatısını onaran N.C. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Gözüne çivi isabet eden kişi yaralandı
Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde Y.B. çekiç ile paletlere çivi çaktığı esnada gözüne çivi isabet etti.
Yaralan Y.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Y.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uyuşturucu ile yakalandı
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi Karahalil beldesinde şüphe üzerine M.T. idaresindeki otomobili durdurdu.
M.T'nin üst aramasında 4 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili M.T. gözaltına alındı.