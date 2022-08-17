Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltında
[AA (Arşiv)]
Elazığ'da rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri Yemişlik Mahallesi mevkiinde yakaladı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 7 rögar kapağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ
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