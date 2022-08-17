Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ne zaman? KPSS Ön Lisans genç başvuru günü 2022...
2022 KPSS Ön Lisans başvuru günleri sona erdi. Peki KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ne zaman? 2022 KPSS Ön Lisans için geç başvuru günü 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. KPSS Ön Lisans genç başvuru günü 2022...
2022 KPSS Ön Lisans başvuruları 16 Ağustos günü sona erdi.
KPSS Ön Lisans geç başvuru günü 2022 ne zaman?
KPSS Ön Lisans başvuru gününü kaçıranlar 23 Ağustos 2022 ve 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde başvurularını yapabilecekler.
2022 KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır?
KPSS Ön Lisans için geç başvuru günü 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar bu tarihlerde KPSS Ön Lisans için başvuru yapabilecek.
Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.
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