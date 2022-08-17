Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Y'nin İstasyon Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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