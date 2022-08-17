Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de otomobil, demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Tunceli’de köprü korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
A.D’nin kullandığı otomobil, Mameki Köprüsü’ndeki demir korkuluklara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Tunceli
Sıradaki Haber
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz