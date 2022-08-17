Yenice Özlüce Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ramazan, Harun ve Ahmet Demirkafa adlı kardeşler ile M.G. adlı kişi arasında daha önce kavga çıktı. Dün akşam 3 kardeş ile karşılaşan M.G., iddiaya göre Ramazan, Harun ve Ahmet Demirkafa'ya pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden Ramazan Demirkafa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 kardeşin kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan M.G.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. (ERY-CC-Y) 17.08.2022 08:58:24 TSI NNNN

Muhabir : ERSOY YALÇIN