Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, daha önceden kavga ettiği kardeşlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2'si yaralandı.
Yenice Özlüce Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ramazan, Harun ve Ahmet Demirkafa adlı kardeşler ile M.G. adlı kişi arasında daha önce kavga çıktı. Dün akşam 3 kardeş ile karşılaşan M.G., iddiaya göre Ramazan, Harun ve Ahmet Demirkafa'ya pompalı av tüfeğiyle ateş etti.
Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden Ramazan Demirkafa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 kardeşin kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ediyor.
Olaydan sonra kaçan M.G.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. (ERY-CC-Y) 17.08.2022 08:58:24 TSI NNNN
Muhabir : ERSOY YALÇIN
Etiketler: Mersin
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