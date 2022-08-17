Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve 11 ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.
Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde polisten kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Üzerinden bir miktar uyuşturucu çıkan E.K'nin 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
Zanlıların kaçarken bıraktıkları motosikletin ise Denizli'den çalındığı belirlendi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Asayiş uygulamalarında 35 kişi yakalandı
Öte yandan Manisa'daki asayiş uygulamalarında da aranan 35 kişi yakalandı.
İl genelinde 7 noktada yaklaşık 500 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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