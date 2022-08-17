Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tersanede iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bir tersanede çalışan 19 yaşındaki Yasin D., beton zemine düştü.
Olay yerinde yaşamını yitiren gencin cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: İş Kazaları Yalova
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