Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda kaybolan 16 yaşındaki Enver Baykır'ın bulunması için gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ilerisindeki bulunan Baykır'ın cesedi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi.