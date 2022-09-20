Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazprom Çin’e doğal gaz sevkiyatlarını bir süre durduracak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattında gaz sevkiyatının planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durdurulacağını açıkladı. Bakım nedeniyle Çin’e doğal gaz sevkiyatları bir süre durmuş olacak.
Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceği bilgisi verildi.
Böylelikle Sibirya’nın Gücü boru hattından Çin'e gaz sevkiyatı bir süre duracak.
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