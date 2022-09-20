Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Samsun'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
İki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Samsun
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