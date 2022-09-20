Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karısını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis
Adıyaman'da karısını bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Işık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı.
Heyet, tutuklu sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
18 Ocak'ta Turgut Reis Mahallesi'nde Mahmut Işık, tartıştığı eşi Canan Işık'ı bıçakla ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.
Etiketler: Adıyaman Kadına Şiddet
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