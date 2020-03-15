Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa D'nin kullandığı 14 DB 437 plakalı otomobil Hakkı Demirel Caddesi üzerinde Mehmet H'nin (53) yönetimindeki 46 DR 967 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Nermin Y. (28), Tuba G.(19) ve E.E.Y. (4) 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz