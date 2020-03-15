Haber Giriş: Kaynak: İHA
Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde Düzce’nin Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.
Sancaklar Mahallesi istikametinden Çamköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Döndü Bulut idaresindeki otomobil, yağışla beraber kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedierek Karaca Deresi’ne uçtu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeleri derenin içinde bulunan araç içerisinden çıkarttı.
Kazada yaralanan Döndü Bulut, Selma Bulut ve Esma Bulut, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Etiketler: yaralı kaza dereye uçtuSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 17:17
Sıradaki Haber
Amasya'da bıçaklanarak öldürülen kişinin kardeşi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz