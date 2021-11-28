Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te toprağa gömülü iki ceset bulunmasıyla ilgili 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
Gaziantep, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Karkamış ilçesinin kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukurda gömülü Harun Ö. ve İbrahim C.'nin cesedin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili dün İ.K. ve oğulları O.K. ve U.K'yi yakalayan ekipler, şüpheli damat D.A.'yı da Karkamış ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından güvenlik gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
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