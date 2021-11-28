Gaziantep, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Karkamış ilçesinin kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukurda gömülü Harun Ö. ve İbrahim C.'nin cesedin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili dün İ.K. ve oğulları O.K. ve U.K'yi yakalayan ekipler, şüpheli damat D.A.'yı da Karkamış ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından güvenlik gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.