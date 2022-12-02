Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetleri içerisinde bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda suç unsurlu dijital materyaller de ele geçirildi. Yakalan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep
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