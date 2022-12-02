İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Şahinsoylu Mahallesi'nde M.A'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik köpeği "Yaren" ile yapılan aramada, 2 bin 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. jandarma komutanlığına götürüldü.