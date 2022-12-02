Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 09:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Bartın'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar indi. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak karayolu ile kent merkezinde sürücüler araçlarıyla yavaş seyretti.
Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak trafiği yönlendirdi.
Etiketler: Bartın
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