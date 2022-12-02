Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Bartın'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar indi. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak karayolu ile kent merkezinde sürücüler araçlarıyla yavaş seyretti.

Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak trafiği yönlendirdi.