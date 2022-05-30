Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 'Narko-Alan' uygulaması yapıldı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan ve 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması kapsamında 314 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ile gençlerin uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla 23-29 Mayıs tarihlerinde Şehitkamil ilçesinde "Şehit Cihat Şahin Narko-Alan", Şahinbey ilçesinde ise "Şehit Fatih Doğan Narko-Alan" uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 1 kilo 559 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 12 tabanca, 11 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 15 şarjör ve 215 fişek ele geçirildi.
Sorgulanan 23 bin 398 kişiden aralarında çeşitli suçlardan aranan 40 kişinin de olduğu 314 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ayrıca 6 bin 79 araç kontrol edildi, 389 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Gaziantep Narkotik Uyuşturucu
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