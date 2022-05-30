Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya'da tır devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde kargo malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tırdaki malzemeler yola saçıldı.
Amasya’da Şakir Akın yönetimindeki tır, şehir yön bildirim tabelalarına çarpması sonucunda devrilerek yan yattı.
Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yanındaki Sezgin Esici, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrollü olarak açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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