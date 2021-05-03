Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8 hırsızlık olayının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 4 otodan, 3 motosiklet ve bir evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlıları N.D, A.K, R.Ş. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D, A.K. ve G.Ö. tutuklandı, R.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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