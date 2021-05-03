Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan muvazzaf astsubay tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubay tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilenlere yönelik soruşturması kapsamında Ağaçören ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Ağaçören Jandarma Komutanlığında görevli astsubay İ.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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