Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaza, dün akşam İslahiye-Kilis yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi.
Kilis'e giden Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil ile Osman A.'nın kullandığı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazada yaralanan Ahmet Ç. ile yanındaki Ercan Tekin, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.
Kamyon şoförü Osman A., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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