Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.06.2024 14:56

Gaziantep'te gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep'te gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Dün, Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren ve kaybolan C.G'ye (16) ulaşmak için Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından C.G'nin cansız bedenine ulaştı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Dün, serinlemek amacıyla Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. kaybolmuş, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı M.E. ise hastaneye kaldırılmıştı.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Adana'da orman yangını
15:15
Ülke genelinde sıcaklıklar artacak
15:10
Bakan Yaşar Güler: EFES-2024 rekor sayıda ülkenin katılımla icra edildi
15:10
Şanlıurfa'da kuduz karantinası
15:03
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
14:55
"Sümela Manastırı'ndaki restorasyonda fresk zarar gördü" iddiasına yalanlama
Dünyadaki ilk üniversitelerden biri kabul edilen Tunus'taki Zeytune Camii
Dünyadaki ilk üniversitelerden biri kabul edilen Tunus'taki Zeytune Camii
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ