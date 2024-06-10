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Güncel
AA 10.06.2024 13:17

Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 5 Haziran'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen depoya düzenlenen operasyonda yakalanan S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polisin, yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiası üzerine 5 Haziran'da depoya düzenlenen operasyonda seri numaraları kazınmış yabancı menşeli 27 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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