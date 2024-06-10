Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mehmet Oğuz Bulvarı'nda seyreden S.G'nin kullandığı otomobil, Rasih Kaplan Caddesi'nde seyreden Tunahan Arıcan idaresindeki motosikletle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Arıcan, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin kavşaktaki çarpışma anı ve kazaya şahit olanların yaralıya yardımcı oldukları anlar yer alıyor.