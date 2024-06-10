Parçalı Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.06.2024 12:17

Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mehmet Oğuz Bulvarı'nda seyreden S.G'nin kullandığı otomobil, Rasih Kaplan Caddesi'nde seyreden Tunahan Arıcan idaresindeki motosikletle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Arıcan, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin kavşaktaki çarpışma anı ve kazaya şahit olanların yaralıya yardımcı oldukları anlar yer alıyor.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takılması zorunluluğu getirildi
13:47
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
13:41
Kremlin: AP seçim sonuçları çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor
13:42
GSB Gençlik Kampları'na rekor başvuru
13:12
Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşecek
Elazığ'da inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
Elazığ'da inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
Mavi Vatan'dan körfeze can simidi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ