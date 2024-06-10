Kırklareli'nde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Z.A.G. (35) yönetimindeki tır, Babatepe mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Z.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan B.A. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Z.A.G'nin cenazesi, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

Kazada yola dökülen mıcır ise karayolları ekiplerince temizlendi.

Ayrıca kaza nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.