Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ operasyonu
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 6 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep
Son Haberler
- 12:13
- 12:14
- 12:02
- 12:03
- 12:05
Sıradaki Haber
Ehliyetsiz sürücünün aracında kaçak kesilmiş 5 ton odun ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz