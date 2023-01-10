Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü
Bilecik'te döküm fabrikasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki tesiste çalışan H. K. (48), hareket halindeki forklift ile içi malzeme dolu büyük çuvalların arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H. K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise döküm fabrikasında inceleme yaptı.
Etiketler: Bilecik İş Kazaları
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