Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyetsiz sürücünün aracında kaçak kesilmiş 5 ton odun ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan bir kamyonette kaçak kesilmiş 5 ton odun bulundu.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ile 14. Trafik Timi, Şeyhgüven Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol devriyesinde, N.Ç'nin kullandığı kapalı kasa kamyoneti durdurdu.
Sürücü N.Ç'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğunu tespit eden ekipler, araçta kaçak kesilmiş 5 ton odun ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.Ç. işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Odunlar, Çarşamba Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.
Etiketler: Samsun Ehliyet Kaçakçılık
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