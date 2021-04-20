Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 42 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetlenen 656 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.