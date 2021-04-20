Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 228 kişiye idari yaptırım uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 42 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Denetlenen 656 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Koronavirüs Tedbirleri
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