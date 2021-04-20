Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.
Kırobası Mahallesi Söğüt mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hareketsiz pelikanı gördü.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, muayene ettikleri pelikanın kanadının kırık olduğunu belirledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliğine teslim edilen pelikanın, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları Jandarma Genel Komutanlığı
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