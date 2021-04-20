İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan 5 ayrı operasyonda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde 8 şüpheli, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 1 zanlı, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde ise 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 46 gram toz esrar, 24 gram bonzai, 10gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.