Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme için "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" kapsamında Bolu Valiliğinin koordinesinde kent genelinde denetimlerin devam ettiği belirtildi.

441 ekip ve 304 personelin, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına dair denetim yaptığı kaydedildi.