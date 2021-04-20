İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 12-18 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca, 9 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 189 mermi ve 4 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca elektrikli bisiklet ve 12 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 296 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.