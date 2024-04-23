Gaziantep’te 23 Nisan coşkusu

Gaziantep’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi meydanındaki Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in makamı öğrencilere devretmesiyle devam etti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in makam koltuğuna Çağdaş Ata Daşdemir ve yardımcısı olarak Duru Altınay oturdu. Temsili Vali Çağdaş Ata Daşdemir ve Duru Altınay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, kendilerine bugünü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.

[Fotoğraf: İHA]

Çocukları makamda karşılayan Kemal Çeber ise makamını devrettiği öğrencilere Gaziantep’te yapılması gereken çalışmaları sorması üzerine makamı devralan Çağdaş Ata Daşdemir ve Duygu Altınay ise şehirde park ve yeşil alanların arttırılması, güvenliklerinin sağlanması gerektiğini söyleyerek ilgili birimlere talimat verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ardından makam aracı ile kutlamaların yapıldığı Festival Park alanında kurulan gösteri alanına geçildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocuk grubu, mini bir konser ve halk oyunu gösterisi sundu. Çoşkulu geçen kutlama törenine başta Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İlçe kaymakamları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Müdürleri, kent protokolü, çok sayıda vatandaş, çocuklar ve öğrenciler katıldı.