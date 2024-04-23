Çok Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.04.2024 13:53

Osmaneli'de Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Atatürk Ortaokulu ve Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

Osmaneli'de Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen proje, 1966 yılında kurulan ilçenin köklü eğitim kurumlarından Atatürk Ortaokulundan mezun olmuş ilçenin değerleri ile mevcut öğrencileri buluşturmayı ve onlara geleceğe dönük yeni ufuklar kazandırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında ilk konuğu olarak davet edilen 1987-1988 mezunlarından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Cenk Karakurt öğrenciler ile buluştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren programa Karakurt’un annesi Lefife Karakurt ve Babası Dr.Nuri Karakurt katıldı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı programda öğrenciler konuğa sorular sordu.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
2,5 yaprak yaş çay alım fiyatı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' paylaşımı
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
14:17
Depremin yaşandığı Sulusaray'da 23 Nisan kutlamaları ertelendi
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de çocukları kabul etti
13:50
"Mahzen-28" operasyonunda yakalanan 21 zanlı tutuklandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çoşkuyla kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çoşkuyla kutlanıyor
FOTO FOKUS
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ