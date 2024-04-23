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Güncel
İHA 23.04.2024 14:00

Emet’te bina yangını

Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy’de depo ve fırın olarak kullanılan binada çıkan yangın 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.

Emet’te bina yangını

İlçeye bağlı Yeniceköy-Tahtalı yolu üzerindeki Yeni Mahalle mevkiinde Ahmet Ayvaz’a ait bahçe ekmek fırını ve depo olarak kullanılan binada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına ilk etapta köyde bulunan su tankerleri ile müdahale edildi.

Yangına daha sonra Emet ve Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğünden arazözle müdahale edildi.

Yangın 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürülürken, yangın esnasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Yangın sonucu depo ve fırın olarak kullanılan bina kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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