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Güncel
İHA 23.04.2024 13:59

Kars’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da coşkuyla kutlandı.

Kars’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenginin konulmasıyla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni daha sonra Kars Atletizm Pisti’nde devam etti. Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Kars Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni öğrencileri tarafından okunan şiirler ve bir birinden güzel gösterilerle son buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine; Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Başsavcı Abdullah Amanvermez, kurum ve daire amirleri, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. 

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Kars 23 Nisan
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