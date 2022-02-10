Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada 12 bin 530 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.