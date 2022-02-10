Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'teki bir işyerine kaçakçılık operasyonu düzenlendi. 12 bin 530 sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada 12 bin 530 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sigara Kaçakçılık Gaziantep
Son Haberler
- 11:11
- 10:55
- 11:06
- 10:54
- 10:47
Sıradaki Haber
Hangi yollar ulaşıma kapalı? 10 Şubat 2022 kapalı olan yollar…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz