Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinde görevli 2 bin 317 polisin katılımıyla, 18 Şubat'ta Hoşgör, Vatan, Karşıyaka, Hacıbaba, Yeşilvadi ve Kayaönü mahallelerinde 356 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı, 1 hafta süren operasyonda, 122 zanlı uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu mahallelerdeki adreslerde yapılan aramada ise 5 kilo 500 gram esrar, 820 gram eroin, 4 bin 800 uyuşturucu hap, 11 hassas terazi, 5 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 uzun namlulu silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 46'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 35'i adli kontrol şartı, 41'i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.