Haber Giriş: Kaynak: AA
Down sendromlu gence doğum günü sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, down sendromlu Furkan Bektaş’a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.
Kaymakamlık SYDV Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, pasta kesilerek Bektaş’a tuttuğu takım forması hediye edildi.
Sürpriz doğum günü kutlamasına çok sevinen Bektaş, mutlu olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.
Furkan’ın doğum gününü kutlayan Çelik de bundan sonraki hayatında başarılar diledi.
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