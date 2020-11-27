Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep merkezli 3 ilde kaçak sigara operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep merkezli 3 ildeki kaçak sigara operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şırnak'ta sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adreslerde yapılan aramada ise 26 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre mazot ve santrifüj ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Haberler
- 12:27
- 12:31
- 12:30
- 12:34
- 12:16
Sıradaki Haber
Nevşehir'de tarihi eser niteliğindeki çanı internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz