Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.