Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'daki kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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