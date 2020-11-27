Kentte mesai saatinin başlamasıyla metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yoğunluk dikkati çekti.

Tramvay ve metrolarda da yoğunluk gözlenirken, yolcuların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ancak bazı noktalarda sosyal mesafe kurallarına uyamadıkları gözlendi.

Anadolu Yakası'nın en önemli aktarım merkezlerinden olan Kadıköy Uzançayır'a gelen vatandaşlar metrobüs, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullandı.

Zaman zaman yoğunluğun oluştuğu otobüs duraklarında bekleyen yolcuların maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.